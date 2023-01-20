ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمكة والرياض

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط "9" آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطنان، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية والهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.