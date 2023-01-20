محليات

ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمكة والرياض

"العتيبي" يحثّ على الإبلاغ عن الاعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمكة والرياض
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ستة مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط "9" آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطنان، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية والهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام: "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
الرياض
مكة المكرمة

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