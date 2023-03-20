تنفيذ 5 مبادرات نسائية لـ17 برنامجًا لزوار مكتبة الحرم المكي خلال رمضان

وقالت وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي: المبادرات هي (مبادرة كنوز رمضانية وبرامجها نفحات رمضانية رقمية، وكنوز، ومبادرة في ظلال الحرم وبرامجها خُلق وهل هلاله وملتقى أهلًا رمضان، وليالي الطفل الرمضانية، والمسابقة الرمضانية، وتوعية الصيام والصحة في رمضان، ومبادرة متطوع وبرامجها مبادر وتطوعك حياة، ومبادرة سفراء الحرمين وبرامجها سفراء وحياكم وفوانيس، ومبادرة بناء وتنمية وبرامجها نعتز بخدمتكم ولقاءات رمضانية ومضات تاريخية لمكتبة الحرم المكي الشريف).