"شؤون الحرمين" للمعتمرين: الخدمات مطوّرة ولكم صادق الدعوات

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن الإخوة والأحبة المعتمرين والزائرين لهم كل الترحيب وعاطر التحايا وصادق الدعوات، مشيرة إلى ما يتم تقديمه من منظومة خدمات مطوّرة في الحرمين الشريفين، داعية لهم بالقبول والتوفيق.