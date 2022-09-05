"شؤون الحرمين" للمعتمرين: الخدمات مطوّرة ولكم صادق الدعوات

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن الإخوة والأحبة المعتمرين والزائرين لهم كل الترحيب وعاطر التحايا وصادق الدعوات، مشيرة إلى ما يتم تقديمه من منظومة خدمات مطوّرة في الحرمين الشريفين، داعية لهم بالقبول والتوفيق.
ووفّرت الرئاسة العامة الخدمات كافة؛ إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق خطط عمل مُعدة مسبقاً لإنجاح موسم العمرة وفق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتقديم أفضل الخدمات على الوجه الأكمل والأفضل.