معرض "واحات" يحظى بزيارة 40 ألفًا من الحجاج والمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة

كما يضم المعرض، الذي يستمر حتى غرة شهر محرم القادم 1444هـ، ويفتح أبوابه يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساء، جناح البرامج العلمية والدعوية التي تنظمها الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية داخل السعودية وخارجها، منها عرض منجزات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وعدد من المطبوعات، وذلك في إطار رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.