معرض "واحات" يحظى بزيارة 40 ألفًا من الحجاج والمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة

حظي معرض "واحات"، الذي تُنظِّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات وفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، بزيارة 40 ألف زائر من حجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة منذ افتتاحه مع بدء موسم الحج للعام الجاري 1443هـ. واستعرض المعرض لزواره المشاريع التقنية والخدمية التي وظَّفتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ. ويقام المعرض في فندق الشيراتون بحي النسيم في العاصمة المقدسة، برعاية شركة إتقان العقارية.
ويضم المعرض عددًا من الأجنحة التفاعلية التي تستعرض تطبيقات الوزارة الإلكترونية، منها جناح تطبيق تعليم شعائر الحج والعمرة بتقنية 3D، والمكتبة الإلكترونية، وجناح مكتبة مكة المكرمة الذي يستعرض المخطوطات النادرة للمكتبة، وجناح خاص لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يستعرض منجزات وأعمال المجمع، كما يقدم هدية لكل زائر.
كما يضم المعرض، الذي يستمر حتى غرة شهر محرم القادم 1444هـ، ويفتح أبوابه يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساء، جناح البرامج العلمية والدعوية التي تنظمها الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية داخل السعودية وخارجها، منها عرض منجزات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وعدد من المطبوعات، وذلك في إطار رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.
جدير بالذكر أن المعرض يختتم نهاية الأسبوع الجاري فعالياته التي انطلقت مطلع شهر ذي الحجة مع توافد الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة في موسم الحج، وذلك وسط تنظيم مميز وخدمات نوعية، إلى جانب تقديم هدايا للحجاج والزوار، عبارة عن نسخة من المصاحف الشريفة التي أنتجها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.