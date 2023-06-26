إطلاق "قناة أمان" لمواكبة المستجدات الإعلامية في موسم الحج خصوصاً المتعلقة بالشأن الأمني

وتسهم القناة التي تطلق للمرة الأولى في رصد الموضوعات المتعلقة بالمنظومة الأمنية الحيوية، كما تضم هذا الموسم 120 صحافيًا واختصاصيًا فنياً في النقل المرئي من الكوادر الوطنية الشابة التي تتمتع بالخبرة المهنية المتخصصة في "إعلام الحج"، وبمجموع ساعات بث تتجاوز الـ 150 ساعة، متنوع ما بين النقل المباشر، والمواد الوثائقية، والتقارير التلفزيونية والصحفية.