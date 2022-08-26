"شكوى شائعة بعد الإجازة".. 5 نصائح ذهبية للطلاب قبل انطلاق الدراسة

أكد أطباء مختصون على ضرورة تنظيم الساعة البيولوجية مع انطلاق العام الدراسي الجديد الأحد المقبل، مشيرين إلى أن النوم الصحي له انعكاسات إيجابية عديدة سواء في تنظيم آلية هرمونات الجسم وخصوصًا الميلاتونين وهرمون النمو، أو التعرض لضعف الإنتاجية والتحصيل العلمي.
ووجّه المختصون 5 نصائح مهمة تزامنًا مع بدء العام الدراسي؛ وهي: تجنّب السهر والحرص على النوم الصحي مبكرًا، والحدّ من استخدام الأجهزة الإلكترونية يوميًا، وتبني إدارة وتنظيم الوقت من خلال برنامج محدد يومي بعد العودة من المدرسة يساعد على عدم هدر الوقت في الأمور غير المفيدة، والحرص على الغذاء الصحي وممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميًا، والحد من تناول مشروبات الكافيين (الشاي والقهوة) وخصوصًا في الساعات القريبة من النوم؛ لكونها تساعد على حدوث الأرق.
بدايةً يقول أستاذ واستشاري أمراض الصدر وطب النوم ومدير مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور سراج عمر ولي: إن الطلاب الآن بحاجة إلى تنظيم آلية الساعة البيولوجية مع بدء العام الدراسي، فتجنّب السهر والنوم مبكرًا يساعد على عدم تعرض الطالب أو الطالبة إلى الشعور بالخمول والنعاس المتكرر والتعب وتعكر المزاج في فترات النهار؛ لكون الجسم لم يحصل على كفايته من ساعات النوم اللازمة التي تتراوح بين 8-9 ساعات للطلاب والطالبات خصوصًا في مرحلة الابتدائية.
وأضاف: "عند السهر يسبب الفرد الاختلال لأهم هرمون وهو الميلاتونين الذي يعمل على ضبط الساعة البيولوجية، وهو هرمون موجود بشكل طبيعي في الجسم، وينتج من الغدة الصنوبرية في الدماغ، ويلعب دورًا مهمًا في تنظيم دورة النوم لدى الإنسان، وهو يفرز ليلًا وتكون في أعلى مستوياتها في ساعات الليل المتأخرة من 3 إلى 4 صباحًا، أي نحو 3 ساعات بعد الدخول في النوم، ثم يبدأ في الانخفاض تدريجيًا استعدادًا للاستيقاظ، إذ يرتبط الارتفاع اليومي في إفراز الميلاتونين بانتظام أوقات النوم، ويصبح موعد إفراز هرمون الميلاتونين قبل ساعتين من موعد النوم المعتاد عليه، فوظيفة الميلاتونين الرئيسية في الجسم هي تنظيم دورات الليل والنهار أو دورات النوم والاستيقاظ، ويكون الظلام سببًا في إنتاج الجسم للمزيد من الميلاتونين، ما يشير إلى استعداد الجسم للنوم ورغبته فيه، وفي المقابل يقلل الضوء من إنتاج الميلاتونين وهذا يساعد الجسم للاستعداد للاستيقاظ.
ونصح "ولي" بضرورة الحرص على النوم الصحي من خلال تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ من النوم، والابتعاد عن الجوال والشاشات قبل النوم بمدة لا تقل عن ساعة؛ لأنها تؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم، وجعل غرفة النوم مكانًا هادئًا خاليًا من الضوضاء ذا درجة معتدلة، مع ممارسة الرياضة قبل النوم بفترة لا تقل عن 4 ساعات، والابتعاد عن المنبهات مثل القهوة والشاي في فترة الليل، مع تنظيم أوقات الأكل بتجنب الوجبات الثقيلة أو الطعام الدسم قبل النوم، والتنفس العميق قبل النوم يساعد على الدخول في النوم.
من جانبه، نصح استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد، جميع الطلاب والطالبات مع العودة للمدارس بالحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية، فمعظم الأطفال اليافعين يقضون أوقاتهم خلف الألعاب الإلكترونية، والتي أصبحت من المشاهد اللافتة للنظر في المنازل، ويترتب عليها العديد من الأضرار النفسية والسلوكية والتي تتمثل في قلة تفاعلهم مع الآخرين وقد يميلون للانطواء، وعدم خوض أنشطة تنمي مهاراتهم مما يؤثر على قدراتهم في المستقبل، بالإضافة إلى ضعف التحصيل العلمي، كما تؤدي الألعاب الإلكترونية إلى العنف والعصبية الزائدة لديهم، وذلك لوجود العديد من الألعاب العنيفة التي تجعلهم أكثر عدوانية.
وبيّن أن الصداع واضطرابات النوم بعد الإجازة شكوى شائعة ولها أسباب عديدة؛ منها تعوّد الطلاب والطالبات على السهر إلى أوقات متأخرة جدًا والنوم في فترات النهار، وهذا العارض المؤقت يزول مع البرمجة الجديدة من خلال تنظيم ساعات النوم وإعطاء الجسم كفايته من الراحة، لذا لا بد من تعويد الأطفال على النوم والاستيقاظ مبكرًا حتى تبرمج الساعة البيولوجية على آليتها الجديدة.
ودعا "الحامد" الطلاب والطالبات إلى الحرص على تناول وجبة الفطور قبل التوجه للدراسة، فهذه الوجبة تعد أهم الوجبات الغذائية، إذ تمنح الطاقة وتساعد في المحافظة على استقرار نسب السكر في الدم على مدار اليوم، فوجبة الإفطار تعد مصدرًا أساسيًا لطاقة الجسم في فترات النهار، كما تعتبر للأطفال غذاء صحيًّا يواكب مراحل النمو على المستويين الجسدي والإدراكي، إضافة إلى أنها تتحكم في تجنب الشعور بالجوع، ويجب مراعاة أن تحتوي وجبة الإفطار على العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم من طاقة وفيتامينات ومعادن وألياف، والحد من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والدهون كالوجبات السريعة أو الوجبات الخفيفة الجاهزة؛ لكونها تُعتبر من الأطعمة غير الصحية.
أما استشاري طب الأسرة والحساسية الدكتور خالد عبيد باواكد فيقول: "الطلاب والطالبات الآن مع العودة للمدارس بحاجة إلى ضرورة تبني "إدارة الوقت حتى يكون تحصيلهم العلمي كما يجب، فالملاحظ مدى تأثر الفئة الصغيرة من الأطفال والأطفال اليافعين بالتقنيات وقضاء جزء كبير من أوقاتهم ويومهم خلف العالم الرقمي رغم أن توصيات جمعيات طب الأطفال تنص على ألا يتجاوز استخدام الأطفال للأجهزة الساعتين يوميًا، ولكن الواقع يخالف كل هذه التوصيات".
وأشار إلى أن تنظيم الوقت بعد العودة من المدرسة يساعد الأبناء في ممارسة أنشطتهم واستكمال دروسهم، مع الحرص على النوم المبكر استعدادًا لليوم التالي، إذ كشفت معظم التقارير الصحية أن النوم الصحي يساعد الطلاب الدارسين على الوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تعزيز الذاكرة ويزيد من التركيز، فقلة النوم تؤثر بشكل كبير على صحة الدماغ، وعدم حصول الجسم على كفايته من ساعات النوم يؤدي إلى تراجع الإدراك مع مراحل النمو، كما يمنح النوم الصحي الطاقة لنشاط أكثر خلال اليوم، والتقليل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وذلك من خلال مساعدة الجسم على الحفاظ على مستويات سكر الدم المناسبة، والتحكم بالوزن حيث يساعد الجسم على تنظيم الهرمونات المتحكمة في الشهية والتمثيل الغذائي.
ونصح "باواكد" بالحرص على تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية المطلوبة للجسم وخصوصًا الخضراوات والفواكه لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف، إذ تساعد العناصر الغذائية الصحية على الاستذكار بشكل جيد، والحفاظ على الطاقة بشكل جيد خلال الدراسة في المدرسة أو المنزل، والابتعاد أو الحد من الوجبات السريعة التي تتسبب في زيادة الوزن وخصوصًا إذا كان الفرد خاملًا ولا يمارس أي نشاط رياضي.