القيادة تهنئ "ريشي سوناك" بتعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا وإيرلندا الشمالية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد ريشي سوناك رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية؛ بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في بلاده.