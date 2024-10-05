تخصيص مساحة أكبر لجناح أسلحة الصيد داخل معرض الصقور

أتاح نادي الصقور السعودي مساحة أكبر للجناح المخصص لأسلحة الصيد والذخيرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024؛ مهيئًا الفرصة لعرض مجموعة واسعة من الإصدارات الجديدة والنادرة أمام المهتمين باقتناء الأسلحة وهواة الرماية، وزوار المعرض.
وعرضت شركات سعودية أسلحةً تعود لـ55 علامة تجارية عالمية، تشمل أسلحة متطورة من القطع التي يرغب بها الجمهور، بالإضافة إلى هياكل البندقيات، واكسسوارات المسدسات.
ووفر المعرض هذا العام خدمة توصيل الأسلحة لثماني مناطق داخل المملكة، بالتعاون مع شركة شحن متخصصة في نقل الأسلحة والذخيرة، تعمل وفق بروتوكولات معتمدة عند تسليم السلاح أو الذخيرة للمشتري.
يُذكر أن فعاليات المعرض على مساحة تفوق 160 ألف متر مربع، تشمل ورش عمل يومية في عالم الصقور ورعايتها وتربيتها، ومعرضًا يقدم فيه مئات العارضين مستلزمات وتقنيات الصقور، والأغذية والمنتجات الخاصة بها، ومعدات التخييم والرحلات البرية، وأدوات الصيد، والدراجات النارية والهوائية، ومركبات الدفع الرباعي والرحلات، ومنطقة لبرنامج صقار المستقبل، إحدى مبادرات نادي الصقور السعودي، المخصصة للطفل بأنشطة جاذبة ترفيهية وتثقيفية.