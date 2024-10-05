تخصيص مساحة أكبر لجناح أسلحة الصيد داخل معرض الصقور

يُذكر أن فعاليات المعرض على مساحة تفوق 160 ألف متر مربع، تشمل ورش عمل يومية في عالم الصقور ورعايتها وتربيتها، ومعرضًا يقدم فيه مئات العارضين مستلزمات وتقنيات الصقور، والأغذية والمنتجات الخاصة بها، ومعدات التخييم والرحلات البرية، وأدوات الصيد، والدراجات النارية والهوائية، ومركبات الدفع الرباعي والرحلات، ومنطقة لبرنامج صقار المستقبل، إحدى مبادرات نادي الصقور السعودي، المخصصة للطفل بأنشطة جاذبة ترفيهية وتثقيفية.