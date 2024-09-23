احتفالاً باليوم الوطني 94.. "تطوير شقراء" تدشن "ركن حضارة بلد" عن تاريخ الطيران السعودي

دشنت جمعية التنمية والتطوير بشقراء، في سوق حليوة التراثي، "ركن حضارة بلد" والذي يشمل "معرض الطيران" بمشاركة الخطوط السعودية والمتحف الخاص بمحمد عبدالله السليمي، وذلك ضمن فعاليّات اليوم الوطني 94.
حضر التدشين الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى عضو مجلس إدارة جمعية التنمية والتطوير بشقراء، والمهندس فهد الرميح رئيس بلدية شقراء، والمهندس إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية، ويوسف بن محمد الشايع رئيس لجنة البرامج والمبادرات، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالمحسن بن محمد الموسى ، والمهندس محمد بن سليمان الهدلق، ومحمد عبدالله الحسيني عضو اللجنة الإعلامية بجمعية التنمية والتطوير بشقراء، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المترك عضو اللجنة الإعلامية بجمعية التنمية والتطوير بشقراء، ورجل الأعمال عبدالكريم السليمي، وجمع من أعيان المحافظة وزوار الفعاليّة وعدد من الإعلاميين والإعلاميات .
واحتوى المعرض على تاريخ الطيران بالمملكة، حيث تم عرض فيلم وثائقي من إعداد الجمعية، يوضح نبذة عن مطار شقراء من تاريخ إنشائه وافتتاحه حتى إغلاقه.
وشاركت الخطوط السعودية في المعرض بمجسم لطائرة الداكوتا، أول طائرة بالمملكة، ومجموعة من أزياء طاقم الطائرة والصور القديمة للطيران السعودي، وهدايا للأطفال، إضافة إلى مقتنيات المتحف الخاص بـ"محمد السليمي" الموظف بالخطوط السعودية سابقًا والتي تحتوي على أدوات الضيافة والأغطية والملابس والعطورات وشنط الرحلات، والمجلات والمجسمات واللوحات الخاصة بالخطوط السعودية.
ووضعت الجمعية أربع شاشات تعريفية في المعرض توضح تعليمات الهبوط والإقلاع وشاشة خاصة لعرض فيلم وثائقي عن مطار شقراء وشاشة خاصة لعرض برامج وأنشطة ومنجزات جمعية التنمية والتطوير بشقراء وصوتيات محاكاة الإقلاع والهبوط وتنبيهات النداءات بصالات المطار .
ويشتمل المعرض على ركن لضيافة زوار المعرض يحتوي مجموعة من مقتنيات متحف السليمي التي تتعلق بالشاي والقهوة، وتحمل شعارات الخطوط السعودية.