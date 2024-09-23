احتفالاً باليوم الوطني 94.. "تطوير شقراء" تدشن "ركن حضارة بلد" عن تاريخ الطيران السعودي

حضر التدشين الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى عضو مجلس إدارة جمعية التنمية والتطوير بشقراء، والمهندس فهد الرميح رئيس بلدية شقراء، والمهندس إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية، ويوسف بن محمد الشايع رئيس لجنة البرامج والمبادرات، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالمحسن بن محمد الموسى ، والمهندس محمد بن سليمان الهدلق، ومحمد عبدالله الحسيني عضو اللجنة الإعلامية بجمعية التنمية والتطوير بشقراء، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المترك عضو اللجنة الإعلامية بجمعية التنمية والتطوير بشقراء، ورجل الأعمال عبدالكريم السليمي، وجمع من أعيان المحافظة وزوار الفعاليّة وعدد من الإعلاميين والإعلاميات .