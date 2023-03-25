"القارئ" الفقيه لـ"سبق": تلاوتي على الطريقة "الحجازية".. وأمثّل بلدي لتحقيق مراكز متقدمة

يقول "القارئ" السعودي عبدالعزيز بن حسن الفقيه، أحد المشاركين في مسابقة "عطر الكلام" التي تعرض حاليًّا على شاشة قناة mbc خلال شهر رمضان المبارك، كأول برنامج مسابقات في العالم يجمع تلاوة القرآن الكريم والأذان معًا: "كما قيل لي: فأنا السعودي الوحيد المتأهّل للأدوار النهائية في مسار القرآن الكريم".
ويضيف: "تخرّجت من جامعة أم القرى، قسم القراءات، وأعمل حاليًّا معلمًا بوزارة التعليم، وإمام جامع الشيخ علي بن سليمان الشهري بتنومة".
ويوضح أنه نشأ في أسرة محافظة مهتمة بالقرآن الكريم تعلمًا وتعليمًا، وقد التحق بحلقات التحفيظ التابعة للجمعية بمحافظة القنفذة وهو في الصف الخامس الإبتدائي، وأتمّ حفظ القرآن الكريم في الصف الثالث المتوسط على يد أستاذه وشيخه وأخيه الأكبر محمد بن حسن الفقيه، الذي له الفضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى، وتوجيهات ودعوات الوالدين له وحرصهما عليه.
وحول مسيرته مع القرآن الكريم، قال: "توليت الإمامة منذ عمر الـ١٥ عامًا وحتى وقتنا الحالي، وصليت بالناس في داخل المملكة وخارجها في عدة دول؛ منها سويسرا، وفرنسا، وألمانيا، والإمارات، والبحرين، وشاركت في عدة مسابقات للقرآن الكريم محليًّا؛ ومن أبرزها مسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز".
وعن نمط الأداء الذي تأثر به ومن هم أبرز المشايخ في هذا الجانب: "قال: الغالب عليّ في طريقة تلاوتي وأدائي هو طابع القراءة الحجازية والأداء الحجازي، ومنذ نعومة أظفاري كنت، وما زلت، أستمع كثيرًا للشيخين محمد أيوب والشيخ زكي داغستاني، رحمهما الله، إضافة إلى أهل الاختصاص في هذا المجال عبر السماع لهم كثيرًا والاستفادة منهم، ولم أجعل نفسي مقتصرة على هذا النوع من الأداء فقط، بل دمجت معها القراءة بالمقامات المعروفة الشرقية، وحاولت الاستفادة من المشايخ المتمكّنين في هذا الجانب؛ ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ عبد الهادي كناكري، والشيخ مشاري العفاسي، وغيرهم كثير ممن لهم فضل علينا".
وأمنيتي أن يستعملني الله في طاعته ويجعل تلاواتي تنشر وتذاع عبر وسائل الإعلام، يستمع إليها الكثير من الناس وينتفع بها خلق كثير. وقد يسر الله ذلك عبر إذاعة القرآن الكريم بالمملكة؛ حيث أذيع لي بعض التلاوات على أثيرها، وإني لأجدها فرصة مناسبة لأشكر هيئة الترفيه على إقامتها للمسابقة العالمية التي وصل صداها لكل أنحاء العالم، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد لي ولجميع المتسابقين معي في هذه النسخة الثانية من برنامج "عطر الكلام"، وأن أحقّق مركزًا متقدّمًا، نحن من خلال هذه المسابقات نمثل بلادنا الغالية، وأسعى لتحقيق مراكز متقدمة وتعزيز مكانة دولتنا الحبيبة، رعاها الله وحفظ قيادتها".