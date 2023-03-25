"القارئ" الفقيه لـ"سبق": تلاوتي على الطريقة "الحجازية".. وأمثّل بلدي لتحقيق مراكز متقدمة

وعن نمط الأداء الذي تأثر به ومن هم أبرز المشايخ في هذا الجانب: "قال: الغالب عليّ في طريقة تلاوتي وأدائي هو طابع القراءة الحجازية والأداء الحجازي، ومنذ نعومة أظفاري كنت، وما زلت، أستمع كثيرًا للشيخين محمد أيوب والشيخ زكي داغستاني، رحمهما الله، إضافة إلى أهل الاختصاص في هذا المجال عبر السماع لهم كثيرًا والاستفادة منهم، ولم أجعل نفسي مقتصرة على هذا النوع من الأداء فقط، بل دمجت معها القراءة بالمقامات المعروفة الشرقية، وحاولت الاستفادة من المشايخ المتمكّنين في هذا الجانب؛ ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ عبد الهادي كناكري، والشيخ مشاري العفاسي، وغيرهم كثير ممن لهم فضل علينا".