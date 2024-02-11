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أوله قران سابع ونهايته المراويح.. "الزعاق" يكشف سبب تسمية "شعبان" بهذا الاسم

قال: يُعَد الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية وبقي 29 يوماً على رمضان
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية هو شهر شعبان، الذي يبدأ اليوم، وبقي على رمضان 29 يوماً.

وأضاف الزعاق؛ أن سبب التسمية جاء من تشعب القبائل فيه بحثاً عن الماء استعداداً لموسم الصيف، وقيل لتشعب غصون الأشجار فيه؛ لأنه كان يقع وقتها في الربيع.

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه في شهر شعبان تم فرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة.

وأوضح الزعاق؛ أن شهر شعبان لهذا العام في أوله موسم "قران سابع"، وفي منتصفه موسم "عقرب الدم"، ونهايته "المراويح"؛ السحب الصيفية ذات الرعود القوية.

الأرصاد
شهر شعبان
خالد الزعاق

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