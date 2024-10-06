نائب المفتي يُدشن حملةً للتطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية

دشّن نائبُ الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، في مكتبه بالرئاسة، اليوم الأحد؛ حملةً للتطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية لمنسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية؛ حيث تلقّى الجرعةَ أعضاءُ اللجنة الدائمة ومنسوبو الرئاسة.
ونوّه "العواد"، خلال التدشين، إلى ما توليه القيادة الرشيدة لهذه البلاد من اهتمام بصحة المواطن والمقيم وسلامة المجتمع من الأمراض، مثمِّنًا جهودَ رفع الوعي الصحي لدى المواطن والمقيم.