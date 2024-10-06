نائب المفتي يُدشن حملةً للتطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية

دشّن نائبُ الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، في مكتبه بالرئاسة، اليوم الأحد؛ حملةً للتطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية لمنسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.