مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا بالمبيض لفتاة 9 سنوات ويعيدها لحالتها الطبيعية

وأضاف أن الطفلة وصلت لقسم الطوارئ بالمستشفى، بعد أن زادت لديها حدة الأعراض والآلام الشديدة، في الجانب الأيمن من الحوض في وقت متأخر من الليل، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية لها وإعطاؤها الأدوية التحفظية والمسكنة بالوريد، ومن ثم إخضاعها لحزمة من الفحوصات الدقيقة، التي شملت التحاليل المخبرية والأشعة الصوتية بالألتراساوند.