"الزكاة والضريبة والجمارك" تحصد 3 جوائز بالقمة العالمية لإدارة المشاريع بأتلانتا الأمريكية

وجاء اختيار مكتب إدارة المشاريع في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ نظير جهوده في العمل على العديد من الجوانب الفنية والإدارية، حيث دأب المكتب منذ إنشائه على تفعيل دوره في تنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع التحولية، وتبني منهجية معهد إدارة المشاريع العالمي للتأكد من العمل وفق أفضل الممارسات وعلى مستوى عالٍ من التميز ودعم حوكمة منظومة العمل بفعالية، ومتابعة مشاريع الهيئة بما أسهم في نجاحها بشكل لافت، مع إشراك أصحاب المصلحة والشركاء وتبني برامج التدريب والتطوير المهني للموظفين تمكينًا واستثمارًا في الكوادر البشرية في الهيئة، إضافة إلى العمل على التطوير والتحسين المستمر في متابعة المشاريع ومراقبة أدائها والتأكد من تجاوز التحديات وتعظيم نقاط القوة واستمراريتها.