"سعود الطبية" تخدم أكثر من 80 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام 2023

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، خدماتها لأكثر من 80 ألف مستفيد من أقسام الطوارئ بالمستشفى العام، ومستشفى الأطفال، والنساء والولادة؛ وذلك خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي.
وأوضحت المدينة أن عدد الزيارات لطوارئ المستشفى العام تجاوزت 47 ألف زيارة؛ في حين بلغت زيارات قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال قرابة 25 ألف زيارة، إضافة لأكثر من 8 آلاف زيارة لطوارئ النساء والولادة.
وأكدت المدينة جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال مختلف الحالات؛ حيث يتوفر بها أحدث التجهيزات الطبية، والكوادر المؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة، وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.