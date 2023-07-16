"سعود الطبية" تخدم أكثر من 80 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام 2023

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، خدماتها لأكثر من 80 ألف مستفيد من أقسام الطوارئ بالمستشفى العام، ومستشفى الأطفال، والنساء والولادة؛ وذلك خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي.