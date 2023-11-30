عملية التبادل السادسة تمت فجرًا.. تمديد هدنة غزة ليوم إضافي بعد مخاض عسير

في اليوم الـ55 من الحرب الإسرائيلية على غزة، وبعد مخاض عسير؛ أعلنت قطر تمديدَ الهدنة المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل ليوم سابع، وسط مَساعٍ مكثفة لتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم.
وكانت عملية تبادل الأسرى من الدفعة السادسة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل قد تمت فجر اليوم الخميس؛ وفق اتفاق التهدئة، بعد إفراج سلطات الاحتلال عن 30 أسيرًا فلسطينيًّا، هم 16 طفلًا و14 امرأة. وجاء ذلك بُعَيد إطلاق المقاومة سراح 10 محتجزين إسرائيليين، و4 تايلانديين وامرأتين روسيتين.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضي 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها ليومين إضافيين، بعد عدوان إسرائيلي تَواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.