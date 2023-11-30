عملية التبادل السادسة تمت فجرًا.. تمديد هدنة غزة ليوم إضافي بعد مخاض عسير

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضي 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها ليومين إضافيين، بعد عدوان إسرائيلي تَواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.