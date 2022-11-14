للمرة الثالثة على التوالي.. إعادة انتخاب مجموعة stc بعضوية المنظمة العالمية للاتصالات المتنقلة

وتُعد المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة أكبر منظمة لمشغلي ومصنعي الاتصالات المتنقلة في العالم، وتضم أكثر من 1100 عضو من الشركات المشغلة والمصنعة والمزودة لخدمات الاتصالات المتنقلة وتقنية المعلومات على مستوى العالم، ويستفيد ما يزيد على 7.5 مليار عميل في العالم من سياسات أنظمة ومواصفات هذه المنظمة، وتشرف على تنظيم مؤتمرات ومحافل عالمية في هذا المجال.