للمرة الثالثة على التوالي.. إعادة انتخاب مجموعة stc بعضوية المنظمة العالمية للاتصالات المتنقلة

تم إعادة انتخاب مجموعة الاتصالات السعودية stc بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة "GSMA"، ضمن أهم ٢٥ شركة اتصالات في العالم؛ ممثلة في الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد.
وبهذا الإنجاز الدولي الهام تؤكد المجموعة ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، كأول شركة إقليمية يتم انتخابها لعضوية المجلس ثلاث مرات متتالية.
وتُعد المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة أكبر منظمة لمشغلي ومصنعي الاتصالات المتنقلة في العالم، وتضم أكثر من 1100 عضو من الشركات المشغلة والمصنعة والمزودة لخدمات الاتصالات المتنقلة وتقنية المعلومات على مستوى العالم، ويستفيد ما يزيد على 7.5 مليار عميل في العالم من سياسات أنظمة ومواصفات هذه المنظمة، وتشرف على تنظيم مؤتمرات ومحافل عالمية في هذا المجال.
كما أن لمنظمة "GSMA" دورًا مهمًّا ومؤثرًا في وضع سياسات وتوجهات قطاع الاتصالات على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس عليان الوتيد "أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وخطط stc الطموحة لتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي؛ لافتًا إلى أن وجود مجموعة stc في مجلس إدارة منظمة GSMA؛ سيُسهم في تعزيز دور المملكة الدولي ومساهمتها في التقنيات الحديثة وتنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عالميًّا"