أول دراسة مُتخصصة في قياس وعي ضيوف الرحمن تكشف ارتفاعًا في معدل الرضا

وأظهرت دراسة وزارة الحج والعمرة التي قُدّمت بدعم من الهيئة العامة للأوقاف، ومزجت بين أساليب البحث الكمي والكيفي، ارتفاعًا في نسبة الرضا والوعي حول خدمات الحج والعمرة، قبل الموسم، مثل: (الخدمات الإلكترونية، خدمات السفارات، الحصول على التصاريح، الحجوزات والسفر)، وما بعد القدوم لأداء النسك، وتشمل: (الاستقبال والتوجيه، وخدمات السكن والإعاشة، التنقل بين المدن، التواصل والإجابة عن الاستفسارات، تقديم الشكاوى).