أول دراسة مُتخصصة في قياس وعي ضيوف الرحمن تكشف ارتفاعًا في معدل الرضا

أصدرت وزارة الحج والعمرة، ضمن شراكتها الفاعلة مع الهيئة العامة للأوقاف، أول دراسة نوعية لقياس وعي المستفيدين من ضيوف الرحمن حول الخدمات المُقدمة لهم من جميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في منظومة الحج والعمرة، خلال موسم الحج للعام الماضي 1443هـ.
جاء ذلك امتدادًا لجهود الوزارة مُمثلةً في الإدارة العامة للتوعية والتواصل، لتوعية الحجاج والمعتمرين.
وتأتي الدراسة التي قدّمتها الوزارة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف؛ بهدف قياس مدى وصول رسائل الوزارة التوعوية إلى ضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بهدف تسهيل رحلة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم مناسكهم بسهولة ويسر، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وحددت الدراسة الصعوبات والتساؤلات التي تواجه الحجاج والجهات ذات العلاقة، وابتكار المحتويات والبرامج التوعوية المناسبة للإجابة عن التساؤلات والتحديات التي تَظهر في الرصد والقياس، واكتشاف فرص التحسين المُتاحة ورفع التوصيات للمسؤولين والجهات ذات العلاقة.
وخلُصت الدراسة إلى تقديم 30 توصية عملية تُساعد المسؤولين في منظومة الحج على اتخاذ القرارات، وابتكار المحتويات والبرامج التوعوية المناسبة للإجابة عن كل التساؤلات والتحديات التي تواجه الحجاج أثناء وقبل وبعد أدائهم مناسكهم.
وشملت دراسة قياس وعي المستفيدين، والتي تضمّنت ورش عمل شاركت فيها أكثر من 30 جهة، واستطلاعات ميدانية شارك فيها أكثر من ألف حاج، وتحليلًا للبيانات، عددًا من الجوانب المهمة؛ منها: الوعي بخدمات المشاعر، والخدمات الأولية من بلد الحاج، وخدمات الاستقبال في المملكة، والخدمات الميدانية المباشرة، والخدمات العلمية والإرشادية، مستوى الرضا عن خدمات الحج.
وأظهرت دراسة وزارة الحج والعمرة التي قُدّمت بدعم من الهيئة العامة للأوقاف، ومزجت بين أساليب البحث الكمي والكيفي، ارتفاعًا في نسبة الرضا والوعي حول خدمات الحج والعمرة، قبل الموسم، مثل: (الخدمات الإلكترونية، خدمات السفارات، الحصول على التصاريح، الحجوزات والسفر)، وما بعد القدوم لأداء النسك، وتشمل: (الاستقبال والتوجيه، وخدمات السكن والإعاشة، التنقل بين المدن، التواصل والإجابة عن الاستفسارات، تقديم الشكاوى).