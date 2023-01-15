"الصنيع" عن معرض "شبه طبيعي": تخطى حدود الفكرة

وقال: "أضاف المعرض المتعة من خلال إتاحة تجربة رائعة ومبتكرة، تتمثل في الفرق بين الواقع والواقع المعزز الذي ينقلنا إلى مرحلة وعالم آخر من الفن والإبداع البصري؛ فالوضع الطبيعي (الواقعي) لحدود العمل الفنيّ يقتصر ويرتبط بحدود اللوحة أو الأطر المستخدمة، أما في تقنية الواقع المعزز فيتخطى الفنان حدود الفكرة والعمل، ويخرج عن نطاقهما متجاوزًا الفن التقليدي، وممتدًا إلى أبعد من ذلك لتشمل الفكرة الفنيّة المبتكرة أجزاءً من العالم الفعلي، وهي تقنية أقرب لإيصال مشاعر الفنان إلى الجمهور".