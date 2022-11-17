أمانة جدة تطرح الاستثمار في العين الحارة بالليث.. ضمن مشروع الطريق السياحي

وأضافت: موقع العين الحارة بمركز غميقة في محافظة الليث، ضمن الوجهات السياحية ببرنامج الطريق السياحي الذي يُعد من المشاريع الوليدة والتي ستكون جاذبة للعديد من المستثمرين الراغبين في تطوير هذه المنطقة وجعلها متنفسًا صحيًّا وعلاجيًّا؛ حيث تنبع المياه الحارة الكبريتية من 19 عينًا؛ فيما يتميز الموقع بمناخ معتدل وطبيعة خلابة كما أنه شبه مستوٍ طبوغرافيًّا.