أمانة جدة تطرح الاستثمار في العين الحارة بالليث.. ضمن مشروع الطريق السياحي

أعلنت أمانة محافظة جدة عن طرح فرصة استثمارية مميزة لتطوير موقع العين الحارة ببلدية غميقة بمحافظة الليث، ضمن المرحلة الأولى لمشروع الطريق السياحي لمنطقة مكة المكرمة.
وقالت الأمانة: المشروع الاستثماري تم طرحه لمنافسة عامة عن طريق التأهيل الفني للمستثمرين، ويتضمن (إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منتجع ومنتزه العين الحارة للسياحة الاستشفائية والبيئية غميقـة- قريـة المـاء الحـار)، وسيتميز بإقامة أنشطة سياحية وصحية وترفيهية على مساحة تتجاوز الـ86 ألف متر مربع ولفترة تعاقد تمتد إلى 50 عامًا.
وأضافت: موقع العين الحارة بمركز غميقة في محافظة الليث، ضمن الوجهات السياحية ببرنامج الطريق السياحي الذي يُعد من المشاريع الوليدة والتي ستكون جاذبة للعديد من المستثمرين الراغبين في تطوير هذه المنطقة وجعلها متنفسًا صحيًّا وعلاجيًّا؛ حيث تنبع المياه الحارة الكبريتية من 19 عينًا؛ فيما يتميز الموقع بمناخ معتدل وطبيعة خلابة كما أنه شبه مستوٍ طبوغرافيًّا.
ودعت أمانة جدة الراغبين في دخول المنافسة والاطلاع على تفاصيل الفرصة الاستثمارية لمشروع تطوير العين الحارة، إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي "فرص" على الرابط https://furas.momra.gov.sa/، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف.
يُذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أطلقت برنامج الطريق السياحي لمنطقة مكة المكرمة، والذي يمثل حلقة وصل بين مجموعة من المواقع الطبيعية والسياحية ذات المميزات النسبية اقتصاديًّا، من خلال ربطها بطريق دائري يمتد بطول 940 كم، ويمر بالعديد من المعالم السياحية والثقافية والتراثية، وكذلك الجبال والمنتزهات والوجهات البحرية بالمنطقة؛ بهدف تنمية المحافظات والمراكز التابعة لها عبر مجموعة من الأنشطة والمشاريع السياحية الجاذبة والرائدة، وطرحها للتطوير والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص.