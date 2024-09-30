حملة تطعيمات.. "اتصالات جدة" تحصن منسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي؛ أن المبادرة تأتي ضمن البرامج التي تنفّذها الكلية بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع، ورفع مستوى الوقاية الصحية، ومكافحة العدوى وتقليل مخاطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.