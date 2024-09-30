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حملة تطعيمات.. "اتصالات جدة" تحصن منسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية

‏ضمن مبادرات رفع مستوى الوقاية الصحية ومكافحة العدوى وتقليل المخاطر
حملة تطعيمات.. "اتصالات جدة" تحصن منسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية
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نظّمت كلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة، اليوم، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمحافظة حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الكلية.

يأتي ذلك في إطار التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتوعية ونشر الوقاية الصحية بين منسوبيها.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي؛ أن المبادرة تأتي ضمن البرامج التي تنفّذها الكلية بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع، ورفع مستوى الوقاية الصحية، ومكافحة العدوى وتقليل مخاطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة
الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة

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