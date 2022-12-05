"مسام" ينتزع خلال أسبوع 1.307 ألغام في عدة محافظات يمنية

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع ذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة بمديرية الوازعية، ولغم واحد مضاد للدبابات و220 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، و5 ألغام مضادة للدبابات و635 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و3 ألغام مضادة للأفراد و21 لغمًا مضادًا للدبابات و47 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب، ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر نوفمبر 5.084 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 375 ألفًا و201 لغم زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.