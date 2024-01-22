20 مستثمرًا و45 مشاركًا.. "خطة مطار الجبيل المستقبلية" تفتح ذراعيها للقطاع الخاص

نظّمت الهيئة الملكية بالجبيل، مساء أمس، ورشة عمل خاصة بالخطة التشغيلية المستقبلية لتشغيل مطار الجبيل؛ وذلك مع شركائها من القوات البحرية الملكية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة العديد من المختصين والمستثمرين محليًّا وعالميًّا؛ حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 45 مشاركًا وأكثر من 20 مستثمرًا محليًّا وعالميًّا.
من جانبه، أوضح مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عمر القحطاني، أن ورشة العمل المقامة استعرضت جميع خطط تشغيل مطار الجبيل على المدى القريب والبعيد للمراحل الأولى من التشغيل، كما تناولت جميع المشاريع الرأسمالية لتنفيذ المشروع؛ حيث تأتي هذه الورشة استكمالًا لعدة ورش عمل سابقة عُقدت مسبقًا مع ذوي الاختصاص مع الهيئة العامة للطيران المدني إنفاذًا لاستراتيجية المملكة 2023 فيما يختص بالطيران الخاص.
وأكد "القحطاني"، أن الهيئة الملكية بالجبيل تتطلع إلى مشاركة القطاع الخاص من مستثمرين ومشغلين من خلال مرئياتهم ومقترحاتهم حول تشغيل المطار مستقبلًا.
يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قدمت ورقة عمل للتأكيد على أهمية تشغيل مطار الجبيل كونه أحد المطارات الستة المعتمدة في استراتيجية الطيران العام بما يحقق رؤية المملكة 2030.