20 مستثمرًا و45 مشاركًا.. "خطة مطار الجبيل المستقبلية" تفتح ذراعيها للقطاع الخاص

نظّمت الهيئة الملكية بالجبيل، مساء أمس، ورشة عمل خاصة بالخطة التشغيلية المستقبلية لتشغيل مطار الجبيل؛ وذلك مع شركائها من القوات البحرية الملكية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة العديد من المختصين والمستثمرين محليًّا وعالميًّا؛ حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 45 مشاركًا وأكثر من 20 مستثمرًا محليًّا وعالميًّا.