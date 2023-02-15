"أمانة مكة" تدعو متعهدي الإعاشة لسرعة تحديث بياناتهم استعدادًا لموسم الحج

وتفصيلاً، أوضح أحمد بن رابح الشريف، رئيس طائفة الإعاشة بمكة المكرمة، لـ"سبق" أن هناك أكثر من 300 متعهد إعاشة بمكة المكرمة، يواصلون العمل لاستيفاء جميع المتطلبات؛ لتحديث بياناتهم استعدادًا لموسم الحج.