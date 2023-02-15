"أمانة مكة" تدعو متعهدي الإعاشة لسرعة تحديث بياناتهم استعدادًا لموسم الحج

دعت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الأربعاء مُتعهِّدي مطابخ الإعاشة لسرعة تحديث بياناتهم على منصة مركز معلومات الإعاشة عبر الرابط .
وتفصيلاً، أوضح أحمد بن رابح الشريف، رئيس طائفة الإعاشة بمكة المكرمة، لـ"سبق" أن هناك أكثر من 300 متعهد إعاشة بمكة المكرمة، يواصلون العمل لاستيفاء جميع المتطلبات؛ لتحديث بياناتهم استعدادًا لموسم الحج.
وأضاف "الشريف": "تعمل طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة على ضبط وتقنين خدمة إعاشة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوَّار المسجد الحرام، والارتقاء بها، وآلية تقديمها، وإيجاد صناعة ذات معايير عالمية؛ للوصول إلى أرقى خدمة ممكنة، تليق بضيوف الرحمن".