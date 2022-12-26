مجلس هيئة "العقار" يطلع على مستجدات التسجيل العيني للعقار

واطلّع المجلس في مستهل اجتماعه، على قرارات وتوجيهات المجلس في اجتماعه العشرين، كما اطّلع على مستجدات التسجيل العيني للعقار، وخطة التنفيذ على مستوى مناطق المملكة، وتحديثات نظام الوساطة العقارية ومسارات العمل، واستعرض تقرير الاستراتيجية ومستهدفات الهيئة لعام 2023م.