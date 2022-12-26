مجلس هيئة "العقار" يطلع على مستجدات التسجيل العيني للعقار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه 21، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل.
واطلّع المجلس في مستهل اجتماعه، على قرارات وتوجيهات المجلس في اجتماعه العشرين، كما اطّلع على مستجدات التسجيل العيني للعقار، وخطة التنفيذ على مستوى مناطق المملكة، وتحديثات نظام الوساطة العقارية ومسارات العمل، واستعرض تقرير الاستراتيجية ومستهدفات الهيئة لعام 2023م.
حضر الاجتماع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، وممثّلو كل من وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وممثلو القطاع الخاص.