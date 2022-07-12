عدد من حجاج بيت الله الحرام يثمنون جهود السعودية لخدمة ضيوف الرحمن

وقال الحاج عمر عبدالحميد من مصر إن ما شاهده خلال ذهابه لأداء فريضة الحج من تنظيم وحسن استقبال يدل على الاهتمام بقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشاد الحاج أحمد حافظ من فلسطين بحسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من رجال الأمن ومن العاملين لتوفير الخدمات التي يحتاجها الحاج، بما يدل ويوثق اهتمام المملكة وقيادتها الرشيدة - أيدها الله - بقاصدي الحرمين الشريفين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة المملكة.