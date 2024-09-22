"عبدالسلام الجبر": نقف جميعًا شامخين يملؤنا الفخر بانتمائنا لهذا الوطن العظيم

وقال "الجبر" عن هذه المناسبة: "نقف جميعًا شامخين، يملؤنا الفخر بانتمائنا لهذا الوطن العظيم، المملكة العربية السعودية، إنها ذكرى عزيزةٌ تُجسِّد ملحمة بناء وطن شامخ، أرسى دعائمه قادةٌ حُكماء، وعزَّز بُنيانه شعبٌ وفيٌّ، على قيمٍ راسخةٍ من العزيمة والإصرار، وخُطى ثابتة نحو مستقبلٍ مُشرق".