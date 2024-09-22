"عبدالسلام الجبر": نقف جميعًا شامخين يملؤنا الفخر بانتمائنا لهذا الوطن العظيم

رفع نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الجبر التجارية عبدالسلام بن محمد الجبر التهنئةَ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني.
وقال "الجبر" عن هذه المناسبة: "نقف جميعًا شامخين، يملؤنا الفخر بانتمائنا لهذا الوطن العظيم، المملكة العربية السعودية، إنها ذكرى عزيزةٌ تُجسِّد ملحمة بناء وطن شامخ، أرسى دعائمه قادةٌ حُكماء، وعزَّز بُنيانه شعبٌ وفيٌّ، على قيمٍ راسخةٍ من العزيمة والإصرار، وخُطى ثابتة نحو مستقبلٍ مُشرق".
وأضاف: أن هذا اليوم ليس مجرد احتفاءٍ بماضٍ مجيد، بل هو نبراسٌ يُنير دَربنا نحو المستقبل، يُحفِّزنا على بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لبناء غدٍ أكثر إشراقًا وازدهارًا لوطننا الغالي.
وأردف: نحن على يقين بأن كل فردٍ منا يُسهم في كتابة فصول هذه الرحلة الملهمة نحو التقدُّم والنجاح، ونسعى جميعًا إلى نكون جزءًا فاعلاً في تشكيل الغد المُزدهر لبلادنا.