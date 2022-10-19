صور.. مدير "تعليم الرياض" يكرّم الفائزين من المعلمين والطلبة بجوائز محلية ودولية

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي عددًا من المتميزين والمتميزات من مديري المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في الإدارة منوهًا بالجهود المبذولة من الجميع لتحقيق الإنجازات والتميز في المشاركات الوطنية والإقليمية.