صور.. مدير "تعليم الرياض" يكرّم الفائزين من المعلمين والطلبة بجوائز محلية ودولية

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي عددًا من المتميزين والمتميزات من مديري المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في الإدارة منوهًا بالجهود المبذولة من الجميع لتحقيق الإنجازات والتميز في المشاركات الوطنية والإقليمية.
وهنأ الدكتور "خرمي" باسمه وباسم منسوبي الإدارة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأسرهم بعد الإنجازات التي تحققت لتعليم الرياض بقوله: "إن هذه الإنجازات التي تحققت تعكس الجهود الكبيرة والمبذولة من الجميع سواءً من المعلمين والمعلمات وإدارات المدارس وأسر الطلاب والطالبات مقدماً شكره للجميع ومتمنياً لهم دوام التوفيق".
وكان المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قد كرم المعلمة وفاء العنزي؛ وذلك لحصولها على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، وفي كلمة وجهها للمعلمة ذكر أن المعلمين والمعلمات كالشمس يضيئون الدنيا بتعليم الأجيال لاستمرار وطننا العظيم في المنافسة العالمية والريادة؛ والمعلمة وفاء العنزي نموذج للضياء في سماء تعليم الرياض.
كما كرم الطالبة ريما الفارس؛ وذلك لحصولها على المركز الثاني في جائزة المواطنة المسؤولة التابعة لجائزة الأميرة صيتة بن عبد العزيز.
وكرم الدكتور حسن خرمي الطلاب والطالبات ومشرفيهم الفائزين في تصفيات أولمبياد الروبوت العالمي WRO، وتمثيل المملكة في خمسة مقاعد من أصل ثمانية في بطولة أولمبياد الروبوت العالمي والذي سيقام في ألمانيا.
حضر الاحتفاء مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة فتح العرفج، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور محمد آل حسين.