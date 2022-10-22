الدمام الأعلى حرارة بالمملكة بـ 39 مئوية.. وأبها الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الدمام سجّلت 39 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة والأحساء وحفر الباطن 38 درجة مئوية، ثم المدينة المنوّرة وجدة 37 درجة مئوية، وكل من جازان والعلا ورفحاء والخرج 36 مئوية، فيما سجّلت الرياض وبريدة ووادي الدواسر والقنفذة وينبع 35 درجة.