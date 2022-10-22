الدمام الأعلى حرارة بالمملكة بـ 39 مئوية.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم السبت، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الدمام سجّلت 39 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة والأحساء وحفر الباطن 38 درجة مئوية، ثم المدينة المنوّرة وجدة 37 درجة مئوية، وكل من جازان والعلا ورفحاء والخرج 36 مئوية، فيما سجّلت الرياض وبريدة ووادي الدواسر والقنفذة وينبع 35 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 12 درجة مئوية، تليها الطائف ونجران 14 درجة، ثم الباحة وبيشة 15 درجة، وحائل 16 مئوية، فيما سجّلت بريدة وطريف والقريات 17 مئوية.
وسجّلت عرعر وينبع والدمام والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 95% و85%.