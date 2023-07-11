حرم وكسوة وزمزم وحطيم.. زوار "رحلة حاج" بين فكر ومعرفة ومهوى أفئدة

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي، أن البرنامج يهدف إلى الإثراء النوعي لتجربة الضيوف من خلال البرامج الفكرية والمعرفية المتنوعة؛ حيث تبدأ رحلتهم من رحاب المسجد الحرام ثم زيارة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ولمكتبة الحرم المكي الشريف، ثم استراحة يتخللها لقاء تحاوري فكري معرفي يتم تعريفهم من خلاله على ما يحتويه مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة من معالم تحكي جوانب الأصالة والمعاصرة في صناعة الكسوة من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل، كما يشارك الحجاج في حياكة قطعة من المطرزات والتعرف على الصنّاع المهرة وذوي الخبرة الرائدة في الحياكة والتطريز والصيانة والصباغة، بعدها يزورون مكتبة الحرم المكي الشريف للاطلاع على مصادر من أمهات الكتب العلمية والمخطوطات ومعلومات ثرية.