3 مسارات تنموية.. "كهاتين" تنظّم حفلها الختامي للبرنامج الإثرائي لتطوير المهارات

وفي ختام الحفل، تمّ تكريم جميع المستفيدين من البرنامج بالشهادات والميداليات، كما تمّ تقديم الشكر لجميع الجهات الداعمة؛ شركة مطوّفي حجاج الدول العربية، على استضافتهم للبرنامج لمدة 20 يوماً، والحفل الختامي، وفندق الدار البيضاء على ما قدّمه من دعمٍ وتجهيزاتٍ لقاعة الحفل الختامي.