3 مسارات تنموية.. "كهاتين" تنظّم حفلها الختامي للبرنامج الإثرائي لتطوير المهارات

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمكة المكرّمة "كهاتين"، الحفل الختامي للبرنامج الإثرائي لتطوير المهارات، الذي تضمن 3 مسارات تنموية.
وكان قد استفاد من البرنامج قرابة 300 مستفيد من الأيتام وأسرهم، وصاحبت فعاليات الحفل أركان تعريفية بالمشاريع الريادية التي قدّمها المستفيدون.
وشاهد الحضور عرضاً ميدانياً لمُخرجات البرامج من مهارات الإلقاء لجميع الفئات المستفيدة في مختلف مراحل التعليم "ابتدائي ومتوسط وثانوي"، وبعد ذلك تم عرض تقريرٍ مرئي يستعرض محتوى البرنامج والمهارات التي اكتسبوها من خلال تدريبهم طيلة مدة البرنامج.
وقدّم مدير عام الجمعية محمد آل مانع؛ كلمة تحفيزية للمشاركين، تطرق فيها لأهمية اكتساب المهارات وتطويرها، وأعلن أن الجمعية ستتبنى المشاريع المتميزة للأيتام وتدعمهم، إضافة إلى تسويقها من خلال إطلاق متاجر إلكترونية والمساهمة في عرضها.
وفي ختام الحفل، تمّ تكريم جميع المستفيدين من البرنامج بالشهادات والميداليات، كما تمّ تقديم الشكر لجميع الجهات الداعمة؛ شركة مطوّفي حجاج الدول العربية، على استضافتهم للبرنامج لمدة 20 يوماً، والحفل الختامي، وفندق الدار البيضاء على ما قدّمه من دعمٍ وتجهيزاتٍ لقاعة الحفل الختامي.