"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع شبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة ونجران وتبوك ومكة المكرمة والباحة وعسير والجوف والحدود الشمالية.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية ارتفاع الأمواج وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الوجه وأملج ونيوم شرما، فيما تشهد المنطقة رياحاً نشطة وأتربة مثارة على البدع والديسة، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الجمعة، وكذلك تشهد المنطقة موجة باردة وتكون الصقيع على جبل اللوز وحالة عمارة وعلقان حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة ارتفاع الأمواج في القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، وتشهد المنطقة عوالق ترابية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة تستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة، وكذلك تشهد الكامل وخليص والخرمة والموية وتربة ورنية رياحاً نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الباحة عوالق ترابية مع تدن في الرؤية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدن في الرؤية، وتشمل أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب تستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الجوف موجة باردة مع تكون الصقيع وتدن في الرؤية، وتشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية موجة باردة مع تكون الصقيع وتدن في الرؤية، وتشمل طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة ورماح وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء وضرما ومرات والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الأحساء والعبيلة والعديد وبقيق وذعبلوتن وسلوى وعردة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة ارتفاع الأمواج على الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد بدر وينبع رياحاً نشطة حتى الساعة الـ21,00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.