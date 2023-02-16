"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع شبه انعدام للرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة ارتفاع الأمواج في القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، وتشهد المنطقة عوالق ترابية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة تستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة، وكذلك تشهد الكامل وخليص والخرمة والموية وتربة ورنية رياحاً نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.