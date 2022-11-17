سمو ولي العهد يصل إلى مملكة تايلند في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم إلى مملكة تايلند في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار قاعدة القوات الجوية في العاصمة بانكوك، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا.
عقب ذلك، صافح سمو ولي العهد مستقبليه من أعضاء الحكومة التايلندية، فيما صافح دولة رئيس الوزراء التايلندي أصحاب السمو والمعالي.
وقد أُجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني التايلندي، واستعراض حرس الشرف.
وقد وصل في معية سمو ولي العهد، كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي.