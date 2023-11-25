"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة ظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.