"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة ظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.