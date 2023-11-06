جامعة الملك خالد تطوّر بروتوكولًا لمعايرة جرعات "الهيبارين" لدى الأطفال

وبخصوص المدة التي احتاج فيها المرضى إلى جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم، أشارت "شروق" إلى أنه كان ستة أيام، ومن خلال هذا البروتوكول تحقق الهدف العلاجي في 70% من المرضى خلال فترة الدراسة، فيما أظهرت نتائج الدراسة أن المضاعفات النزفية حدثت في 40% من المرضى والمضاعفات التخثرية كانت في 25% من المرضى، وفيما يتعلق بمدة إقامة المرضى في المستشفى أظهرت النتائج أن المتوسط كان 37 يومًا وخرج ما يقارب 75% من المستشفى بنتائج مرجوة.