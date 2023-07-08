شركة العسل البري توقِّع اتفاقية تدريب نحالين سعوديين في أهم المناحل الصينية

ويأتي هذا ضمن الرحلة التوعوية التي قامت بها شركة العسل البري مؤخرًا لزيارة المناحل في مواطنها الأصلية، والوقوف على طريقة تعبئة وتصدير العسل الطبيعي في الصين، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال العسل، ومجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، التي كان لها الأثر الواضح على القطاع والمهتمين به.