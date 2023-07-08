شركة العسل البري توقِّع اتفاقية تدريب نحالين سعوديين في أهم المناحل الصينية

في سياق الجهود المبذولة لدعم الطاقات الوطنية، واستكمالاً لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشباب المحلي، وقَّعت شركة العسل البري اتفاقية تدريب 4 نحالين سعوديين في أهم المناحل الصينية على مهارات تأسيس المناحل، وتربية الملكات، وإنتاج الغذاء الملكي، وفق أحدث المعايير المتبعة عالميًّا.
ويأتي هذا ضمن الرحلة التوعوية التي قامت بها شركة العسل البري مؤخرًا لزيارة المناحل في مواطنها الأصلية، والوقوف على طريقة تعبئة وتصدير العسل الطبيعي في الصين، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال العسل، ومجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، التي كان لها الأثر الواضح على القطاع والمهتمين به.