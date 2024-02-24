سفير المملكة في بنغلاديش: يوم التأسيس فرصة لاستذكار التاريخ الأصيل

احتفت سفارة المملكة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، ومنسوبي البعثة، والمواطنين المقيمين، وعدد من ممثلي بعثات الدول الشقيقة والصديقة.