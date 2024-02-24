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سفير المملكة في بنغلاديش: يوم التأسيس فرصة لاستذكار التاريخ الأصيل
أشار إلى ما أنجزته المملكة من تطور في السنوات الماضية وفق رؤية 2030
احتفت سفارة المملكة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، ومنسوبي البعثة، والمواطنين المقيمين، وعدد من ممثلي بعثات الدول الشقيقة والصديقة.
وقال "الدحيلان" إن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً فرصة لأن نستذكر تاريخاً أصيلاً لقيادة هذه البلاد، وأن نعبر عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات المبهرة التي حققتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى ما أنجزته المملكة من تطور واسع في السنوات الماضية وفق رؤية المملكة 2030، ومساهماتها الفاعلة على الساحة الدولية.
وتضمّنت فعاليات الاحتفاء عددًا من الفعاليات الوطنية المتنوعة، شملت عروضًا مرئية عن تاريخ الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون، كما تزين مقر السفارة بهوية يوم التأسيس.