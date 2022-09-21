"الربيعة" يلتقي المفوض الأممي لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ويستعرض أطر التعاون المشترك

وقدّم الدكتور الربيعة خلال اللقاء نبذةً عن جهود المملكة في تقديم العون والدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين التي بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، مؤكدًا حرص المملكة الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته.