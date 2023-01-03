في أول أيام ملتقى "دراية".. "حوارات صيتة" تفتح ملفات الإعلام وذوي الاحتياجات والتدخين

وأشار "الغبيش" إلى كيفية التحكم في الأجهزة عبر إنترنت الأشياء لذوي الإعاقة من خلال كيفية التواصل مع تلك الأجهزة من قبلهم سواء بالضغط أو بالرمش بالعين وتحويل ما يستخدمه المعاق إلى عالم ذكي رقمي، مستشهداً بالعديد من المواقف والتطبيقات التي طُبقت للعديد من ذوي الاحتياجات والتي سهلت عليهم العديد من الأعمال، مبيناً أن التدريب باستخدام الروبوت قد يكون أحد التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها لتوسيع مداركهم، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر صغيرة الحجم التي تركب لها حساسات وبرمجة وتساعد في مراقبة صحة وسلامة ذوي الاحتياجات أثناء نومهم أو قياس حرارة جسمهم لتسهيل أمور حياتهم المختلفة.