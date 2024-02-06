"حساب المواطن": 5 أيام متبقية على إيداع الدفعة الـ 75

أعلن برنامج "حساب المواطن" أنه تتبقى خمسة أيام على إيداع الدفعة الـ 75 من برنامج "حساب المواطن".
وأوضح البرنامج أن الدفعة القادمة لشهر فبراير 2024 سيتم إيداعها في الحسابات بعد خمسة أيام من الآن، بتاريخ 11 فبراير الجاري.
وكان الأربعاء العاشر من يناير الماضي قد شهد إيداع برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري حينها، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 188 مليار ريال، منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.