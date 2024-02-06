"حساب المواطن": 5 أيام متبقية على إيداع الدفعة الـ 75

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري حينها، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 188 مليار ريال، منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.