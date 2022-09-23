نائب المفتي ينوه بالمنجزات الحضارية التي تشهدها المملكة في ضوء دعم القيادة الرشيدة

رفع نـائـب الـرئيس العـام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشـرف علـى مكتـب مفتي عـام المملكة، الشيخ فهـد بـن عبـدالعزيز العـواد أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عبـدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأميـر محمـد بـن سـلمان بن عبدالعزيز ولي العهـد نـائـب رئيس مجلـس الـوزراء حفظهما الله بمناسبة اليوم الوطني (٩٢)، شاكراً الله تعالى على نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتلاحم والترابط الوثيق بين ولاة أمر هذه البلاد وأبنـاء الشـعب ووقوفهم مع قيادتهم .
وقال في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة إن اليـوم الوطني مناسبة سعيدة لكـل مـواطن ومقـيـم فـي هـذا الـوطن الغالي، لأنهـا مناسبة خالـدة تذكرنا بتوحيـد هـذا الوطن الغالي علـى يـد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمـه الله، الـذي وحـد هـذا الـوطن الشامخ والكيـان العظـيم، ولكنهـا منــاسبــة تذكرنا أيضـاً بمـا قـدمـه أبناؤه المـلـوك الـذيـن قادوا نهضـة ورفعـة هـذا الـوطن الغالي ليصل إلى ما وصل إليه من رفعة .
وأضاف أن مـا وصـل لـه وطننـا الغـالـي مـن منجزات حضـارية فـي كـافـة الأصـعدة والمجالات امتداد لحرص وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وحرصهم علـى بذلك الجهود العظيمة لتنميـة هـذا الـوطن وروعـة مكانته.