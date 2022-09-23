نائب المفتي ينوه بالمنجزات الحضارية التي تشهدها المملكة في ضوء دعم القيادة الرشيدة

وقال في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة إن اليـوم الوطني مناسبة سعيدة لكـل مـواطن ومقـيـم فـي هـذا الـوطن الغالي، لأنهـا مناسبة خالـدة تذكرنا بتوحيـد هـذا الوطن الغالي علـى يـد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمـه الله، الـذي وحـد هـذا الـوطن الشامخ والكيـان العظـيم، ولكنهـا منــاسبــة تذكرنا أيضـاً بمـا قـدمـه أبناؤه المـلـوك الـذيـن قادوا نهضـة ورفعـة هـذا الـوطن الغالي ليصل إلى ما وصل إليه من رفعة .