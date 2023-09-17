تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة جدة": المبنى المهجور كان به مستشفى سابق والمالك لم يتجاوب

وكان سكان حي الشاطئ بجدة قد شكوا من مبنى مهجور يتكون من عدة طوابق به زجاج نوافذه مكسورة وأبوابه مفتوحة ويشكّل خطرًا أمنيًّا؛ حيث أخلي منذ أشهر عدة، وبقي مفتوحًا ملاذًا لمروّجي المخدرات واللصوص والجناة ومخالفي أنظمة الإقامة؛ مطالبين بإيجاد حلول عاجلة إما بإزالته وإما بإغلاق أبوابه أو باتخاذ تدابير.