"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.