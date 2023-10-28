أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على ينبع وبعض مراكزها.. و"المدني" يدعو إلى الحذر

تشهد الآن محافظة ينبع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم أحياء المحافظة وبعض مراكزها كما أدت هذه الأمطار على بعض المراكز والقرى إلى جريان عددٍ من الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد، حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.
كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر مطالبة الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها مهيبة بقائدي المركبات للانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.