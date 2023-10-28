أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على ينبع وبعض مراكزها.. و"المدني" يدعو إلى الحذر

تشهد الآن محافظة ينبع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم أحياء المحافظة وبعض مراكزها كما أدت هذه الأمطار على بعض المراكز والقرى إلى جريان عددٍ من الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد، حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.