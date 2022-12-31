"الجوازات" تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني للسعوديين بمهرجان الإبل

تقدم المديرية العامة للجوزات لزوّار معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال شرق مدينة الرياض، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني للمواطنين والمواطنات، وخدمات إصدار وتجديد وطباعة هوية مقيم، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة والنهائي وتسجيل الخصائص الحيوية للمقيمين، وتقديم خدمات أبشر بتفعيل وتغيير الجوّال وإعادة إنشاء كلمة المرور، وذلك حتى 15 يناير 2023م.