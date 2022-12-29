"الأرصاد" تحذّر من حالة مطرية على معظم مناطق المملكة

ويمتدّ تأثير الحالة المطرية ليشمل مناطق المدينة المنورة "المهد، وادي الفرع"، ومنطقة القصيم "بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة"، ومنطقة الرياض "الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر، وليلى"، في حين يتوقّع أن تكون الأمطار "متوسطة في مجملها" على المنطقة الشرقية "الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف"، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان "جيزان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش"، ومنطقة نجران "نجران، حبونا، بدر الجنوب".