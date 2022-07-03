8 آلاف عمود لتلطيف أجواء المشاعر المقدّسة وإخماد الغبار

تسعى المملكة على توفير مزيدٍ من أرقى الخدمات لضيوف الرحمن للتسهيل على الحجاج أداء نسكهم في أجواءٍ يسودها الطمأنينة والراحة.
وحرصت على أن تكون طرق المشاة بالمشاعر المقدّسة مزوّدة بأعمدة تلطيف المناخ تعمل بأنظمة رش المياه المبردة، والتعامل مع درجة الحرارة المرتفعة على حجاج بيت الله الحرام خلال تفويجهم من مشعر عرفات إلى مزدلفة مروراً إلى إفاضتهم إلى مشعر مِنى ورمي الجمرات.
وأوضحت شركة تشغيل وصيانة مشروع تبريد المناخ برذاذ الماء بالمشاعر "كدانة"، لـ "سبق"، أن محطات التبريد تضخ في أكثر من 8 آلاف عمود تم وضعها في مواقع مختلفة بالمشاعر المقدّسة 230 ألف متر مكعب من الماء، لرشها على الحجاج خلال تنقلهم في الشاعر بهدف تلطيف المناخ وتخفيض درجة الحرارة وإخماد الغبار والأتربة المتطايرة في الجو.