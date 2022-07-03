8 آلاف عمود لتلطيف أجواء المشاعر المقدّسة وإخماد الغبار

وأوضحت شركة تشغيل وصيانة مشروع تبريد المناخ برذاذ الماء بالمشاعر "كدانة"، لـ "سبق"، أن محطات التبريد تضخ في أكثر من 8 آلاف عمود تم وضعها في مواقع مختلفة بالمشاعر المقدّسة 230 ألف متر مكعب من الماء، لرشها على الحجاج خلال تنقلهم في الشاعر بهدف تلطيف المناخ وتخفيض درجة الحرارة وإخماد الغبار والأتربة المتطايرة في الجو.