8 آلاف مخطوط أثري بمركز المخطوطات بمكتبة الحرم المكي

يحوي مركز المخطوطات بمكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قرابة "8000" مخطوط نادر باللغة العربية، وأكثر من "370" مخطوطة بغيرها، وما يزيد على "2750" مخطوطة مصورة، وأكثر من "550" مجلدًا من فهارس المخطوطات، بالإضافة إلى أكثر من "31450" مخطوطة رقمية، و"105" مخطوطات رقمية تمت إعادة ترميمها بدارة الملك عبدالعزيز.