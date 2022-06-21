8 قيادات نسائية سعودية يروين قصص نجاحهن أمام 100 رائدة أعمال بجدة

وعبّر "التازي" عن سعادته بنجاح اللقاء في تزويد أفراد المجتمع السعودي وخصوصا المرأة بالموارد اللازمة للمساعدة في تطوير الحياة المهنية والمساهمة في خلق فرص العمل والتغيير الاقتصادي الإيجابي، في ضوء رؤية 2030 التي حملت بشائر التطوير وأحدثت نقلة كبيرة في جميع القطاعات وعلى جميع الأصعدة بما ترتكز عليها من مبادرات وبرامج ومشاريع حيوية، والكشف عن الخطة المستدامة لتقديم رائدات الأعمال السعوديات المختارات من الجمهور لاحتضان مشاريعهن من خلال نموذج برنامج منظم، وكرمت اللجنة المنظمة في نهاية اللقاء المتحدثات.