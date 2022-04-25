8 مايو آخر موعد للتأهيل للمنافسة في مجمع الحجر الجيري في حفيرة نساح

وذكرت الوزارة أن المرحلة القادمة من المنافسة ستكون الإعلان عن المتنافسين المتأهلين، وأخيراً إطلاق عملية المزايدة على المواقع المخصصة، مؤكدة على مراقبة وتنظيم موقع المجمع والتأكد من أن الأعمال المنفذة لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سَنّ الضوابط وفرض العقوبات على المخالفين، موضحة أن إعلان المنافسة والشروط والمتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر "منصة تعدين"، حيث ستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.